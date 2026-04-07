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El boxeador irlandés Glenn Byrne sufrió una hemorragia cerebral luego de ser noqueado en el séptimo asalto por William Crolla en Altrincham, un episodio que, según sus allegados, marcó el final de su carrera profesional. El incidente, ocurrido durante una pelea pactada en la categoría superwélter, conmocionó al mundo del boxeo y generó una oleada de mensajes de apoyo y preocupación por parte de colegas, promotores y aficionados.

Byrne, de 29 años, dominó gran parte del enfrentamiento y derribó a su oponente cuatro veces antes de recibir un golpe decisivo que lo dejó tendido en la lona. Tras el nocaut, el púgil irlandés fue atendido de inmediato por el equipo médico, recibió oxígeno y fue trasladado en camilla al hospital, donde permanece en observación.

La promotora JB Boxing Productions utilizó sus redes sociales para actualizar el estado del boxeador y enviar un mensaje a los seguidores: “Glenn está de buen humor, charlando, riendo y bromeando, esperando los resultados de la tomografía computarizada. Queremos agradecer a todos sus mensajes de preocupación, significan mucho para nosotros”. Poco después, la misma promotora confirmó la gravedad de la lesión: “La hemorragia cerebral está bajo control en este momento. Lo están monitoreando cada hora y, si Dios quiere, en las próximas 24 horas recibirá el alta del hospital y podrá recuperarse por completo”.

Impactante nocaut deja a boxeador con hemorragia cerebral: el video que estremece

Según las declaraciones que recogió el portal The Sun en un edición irlandesa, Jay Byrne, hermano del boxeador y promotor de boxeo, reveló que la carrera de Glenn se ha visto abruptamente truncada: “Estoy desconsolado. Estuve toda la noche en el hospital con él y anoche se acabó la carrera de Glenn. Su carrera ha terminado, nunca volverá a boxear”.

El combate cobró un giro inesperado en el séptimo asalto. William Crolla, de 27 años, había caído a la lona en cuatro ocasiones, pero logró recomponerse y conectar el golpe que terminó la contienda. Tras la victoria, Crolla celebró instintivamente aunque, al percatarse de la gravedad de la situación, ofreció disculpas públicas: “Espero que esté bien. Lamento haberlo celebrado después. No me di cuenta de lo gravemente herido que estaba. Creo que todos deberíamos aplaudir a Glenn Byrne. Fue un guerrero esta noche”.

El director de boxeo de Matchroom, Eddie Hearn, presenció el combate y expresó su respeto por ambos protagonistas: “Por eso este deporte es tan increíble. Creo que William Crolla merece muchísimo respeto. Todos esperamos que Glenn Byrne esté bien, creemos que lo está, pero mantendremos a todos informados. Nuestros pensamientos están con él. Dos guerreros increíbles, quiero decir, este joven estaba fuera y cuando digo fuera, me refiero a su carrera. Lo que viste ahí dentro fue a un hombre desesperado, luchando honestamente por su carrera, y simplemente tenía que encontrar una manera, simplemente tenía que seguir adelante".

“Cómo encontró la manera de recuperarse y ganar esa pelea, sinceramente, sé que suena duro decir que estás luchando por tu carrera, pero en este escenario, en esta plataforma, una segunda derrota a ese nivel prácticamente habría significado el fin de su carrera en esta plataforma. Fue una de las cosas más increíbles que he visto. Como dije, es difícil celebrar hasta que sepamos que Glenn Byrne está bien, pero les tengo un enorme respeto a ambos”, sentenció.

La promotora JB Boxing Productions también cuestionó el desempeño arbitral, argumentando en sus redes sociales que la pelea debió haberse detenido antes, luego de las caídas de Crolla: “Es la razón por la que hay muertes en el boxeo. A William deberían haberle parado tras las tres caídas y ambos habrían regresado a casa sanos y salvos. Esto no se trata de ganar o perder, se trata de seguridad en nuestro deporte... El boxeo es un deporte muy duro y árbitros como ese son los que arruinan nuestro deporte”.

Desde el hospital, Glenn Byrne transmitió tranquilidad a sus seguidores a través de un mensaje en Instagram: “Gracias por todos los mensajes de apoyo. Me pondré en contacto con todos ustedes con el correr de los días”.