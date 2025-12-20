Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Estrellas disponen de los Gigantes en SPM

Con su victoria, los Orientales se mantienen firmes en la tercera posición con récord de 22-25. Mientras que los francomacorisanos se alejan de la clasificación con foja de 2-0-26.

ESTRELLAS GANAN. ALBERTO CALVO

Un boleto con las bases llenas a Abraham Almonte en la baja de la entrada número 12 permitió anotar desde tercera base a Rodolfo Castro desde tercera base para que las Estrellas Orientales dejaran en el terreno a los Gigantes del Cibao al vencerlo 4-3, en el Estadio Tetelo Vargas de aquí.

Con su victoria, los Orientales se mantienen firmes en la tercera posición con récord de 22-25. Mientras que los francomacorisanos se alejan de la clasificación con foja de 2-0-26.

La victoria correspondió para Oddy Núñez (1-1) y perdió Yaqui Rivera (0-1).

Por los Gigantes, Nomar Mazara y Luis García Jr. ligaron par de imparables.

Por las Estrellas, Rodolfo Castro y Vidal Bruján ligaron par de imparables; Raimel Tapia un hit.

