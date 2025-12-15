Encarnación lidera ofensiva de Aguilas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN PEDRO DE MACORIS. Jerar Encarnación despachó de 5-3 con tres vueltas empujadas, y Elih Marrero agregó triple productor de dos vueltas en la victoria de las Aguilas Cibaeñas 8-2 sobre las Estrellas Orientales, correspondiente al Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Tetelo Vargas.

Fue su triunfo 29 contra 13 derrotas, mientras los Orientales colocan su foja en 18-25.

Jean Carlos Henríquez (2-0) se acreditó la victoria y Oscar De La Cruz (3-3) cargó con el revés.

Además de Encarnación y Marrero, Alberto Rodríguez de 5-3.

Por Estrellas, Robinson Canó y Raimel Tapia dieron dos hits