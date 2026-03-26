Faride Raful encabeza torneo de fútbol PN en Los Guandules

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful encabezó el torneo “Unidos por el Fútbol” en Los Guandules, una jornada organizada por la Policía Nacional para fomentar la integración social y la convivencia en los sectores.

La actividad, realizada en la cancha del proyecto Nuevo Domingo Savio, reunió a 180 niños y adolescentes de distintos estratos sociales. Fue coordinada por la Dirección de Deportes de la Policía, dirigida por el general Jacobo Mateo Mateo Moquete y el viceministerio de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables, encabezado por la viceministra Chandrai Estévez

Durante el acto, Mateo Moquete informó que el director general de la institución, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz se encontraba en recorrido regional por el interior del país, siendo representado por el general Gabriel García de los Santos.

El evento inició con el saque de honor de la ministra Raful y contó con la participación de 11 equipos juveniles de fútbol de distintas comunidades y clubes. La jornada fue bendecida por el padre Francisco Coste y se desarrolló en un ambiente de sana competencia.