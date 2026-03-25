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Hecho grave

Fútbol aún no envía al COD sanciones 25 asociaciones

El presidente del Comité Olímpico, Garibaldi Bautista, dijo a la entidad aún no llega la resolución de la FEDOFUTBOL

Estadio de Fútbol en el Centro Olímpico

Estadio de Fútbol en el Centro Olímpico

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Gustavo Rodríguez

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La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) no ha enviado al Comité Olímpico Dominicano COD la resolución donde sanciona a 27 asociaciones por la falta de cumplimiento de los reglamentos que exigen los organismos internacionales para poder formar parte de la entidad.

La información la ofreció el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del COD, quien apuntó que no tiene conocimiento oficial de la decisión de la FDF, pues no han enviado una misiva sobre la decisión, que impide a 27 asociaciones participar en los eventos, igual que ha los dirigentes.

"Es un asunto interno, pero es un organismo del movimiento Olímpico", dijo.

Una Comisión Independiente de Auditoría Interna rindió un informe el 3 de diciembre de 2025, el que de advertía de las suspensiones. La Federación de Fútbol (FDA) informó que suspendió 25 de 32 asociaciones que incumplían con los estatutos. Dejaron vencer plazo de la Ley del Deporte y la de Asociaciones Sin Fines de Lucro.  

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Gustavo Rodríguez

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