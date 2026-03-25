Federados: “Hay obras atrasadas”

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Las federaciones deportivas manifestaron su creciente preocupación por el nivel en que se encuentran las instalaciones que se acondicionan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los federados expresaron su descontento por lo lento y cierta dejadez en la utilería que se debe adquirir para los Juegos durante la cita multideportiva.

El encuentro federativo, conducido por el ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del COD, y el secretario general, licenciado Luis Chanlatte, contó con la participación 37 federaciones, así como Fedoclubes y el Comité Paralímpico.

Los directivos de las distintas federaciones expresaron sus preocupaciones durante el encuentro federativo celebrado ayer en el COD. Los dirigentes coincidieron que muchas de las instalaciones están algo retrasadas, y que a otras no se ha contemplado hacerles ningún tipo de acondicionamiento. El encuentro concluyó pasado el mediodia de ayer.