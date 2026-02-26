Fedogolf festeja su 60 aniversario con actividades, eventos y homenajes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), realizó este miércoles una rueda de prensa para dar a conocer su calendario del año 2026, en la que festejó el 60 aniversario de su fundación.

La institución que rige el golf dominicano tiene para este 2026 una carpeta de eventos para festejar su aniversario 60, además de regalos para sus socios, grandes eventos y homenajes para sus pilares.

“Será un gran año para nosotros, vamos a homenajear a quienes crearon la base de la institución. Hoy Fedogolf es una institución creíble, con un peso en la sociedad y eso ha sido por un trabajo colectivo de grandes hombres desde sus inicios hasta el día de hoy”, manifestó Enrique Valverde, presidente de Fedogolf en el discurso central del acto, en un evento celebrado en el Restaurante Hoyo 20.

“Estamos celebrando un momento histórico, 60 años de vida institucional, con un compromiso con el desarrollo. Son seis décadas en la que Fedogolf se ha consolidado sobre la organización, transparencia, y apego a los estatutos, con un esfuerzo sostenido. Hoy somos una institución sólida, referente del movimiento”, concluyó Valverde.

En el encuentro se dio cita el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Gary Bautista, quien elogió y ratificó que Fedogolf es una federación modelo.

Participaron en el encuentro el pasado presidente Carlos Elmúdesi, además de parte del directorio ejecutivo, entre ellos Robert Guerra, Edmundo Gracia, Franchesca Páez, Federico Lebrón y Juan Sang. Además de los veteranos Luis José Placeres y Rafael Canario.

Uno de los eventos más luminosos de la velada es cuando Valverde habló sobre la tan soñada academia de Fedogolf, para el desarrollo de ese deporte. “Lo vamos a lograr, estamos trabajando en ello”.

Valverde dijo que esa institución se ha consolidado y mantiene sus eventos todo el año y sin interrupciones cada año, además hemos rescatado eventos tradicionales como la Copa Corrie, los Campeonatos Match Play, entre otros.

Se presentó el calendario de actividades, los Campeonatos Nacionales que tendrá kit coleccionable. Se anunció 60 Grandes premios vía las redes, con indumentaria. Homenajes a pioneros del golf e iluminarías. Habrá una misa conmemorativa por el 60 aniversario. Un boletín informativo, además de memorias históricos, entre otras actividades.