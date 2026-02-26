Monte Plata y Santiago ganan el Dominican Series

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La provincia Monte Plata se alzó con el dominio absoluto en la modalidad de Kyorugi (combate), mientras que Santiago y Hato Mayor compartieron los máximos honores en Poomsae de la primera edición del Dominican Series de Taekwondo 2026.

La delegación de Monte Plata reafirmó su hegemonía en el combate al obtener el primer lugar general con un impresionante acumulado de 124 puntos, producto de 14 medallas de oro, seis de plata y ocho de bronce.

El podio final del evento que tuvo como escenario el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte quedó de la siguiente manera en la modalidad de Kyorugi: Monte Plata, primer lugar, 28 medallas, 124 puntos: segundo, Distrito Nacional, 25 medallas, 65 puntos: provincia Santo Domingo, tercero, 18 medallas, 54 puntos.

Duelos estelares y atletas destacados

La categoría Superior Masculino brindó combates de alto nivel. En +87 kilos, el olímpico Moisés Hernández (San Juan) se impuso ante Carlos Feliz, mientras que el reconocido Bernardo Pie (Monte Plata) dominó la categoría -74 kilos, tras vencer a Luis Díaz.

Otros ganadores destacados en Kyorugi fueron: Wander González (Monte Plata) en -68 kilos: Gristofhel Reyes (Monte Plata) en -58; Nahomy Victor (Monte Plata) en -53 Femenino; Karla Rodríguez (La Romana) en -67 Femenino; Vanessa Lara (La Romana) en -49 Femenino, Andrialis Bonilla (Santiago) en -57 Femenino.

Éxito en Poomsae

En la modalidad de Poomsae (formas), se produjo un histórico empate en el primer lugar entre las provincias de Santiago y Hato Mayor, dejando a la Provincia Santo Domingo con el segundo puesto.