Fedojudo celebrará el campeonato nacional superior

La Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) celebrará hoy y mañana el Campeonato Nacional Superior Shiai, en el Polideportivo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.

El torneo, cuyas competencias arrancan hoy, se realizará en individual y por equipos, según dio a conocer el licenciado Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo).

Las acciones arrancan desde las 9:00 de la mañana, mientras que la ceremonia de inauguración está pautada para llevarse a cabo desde las 12:00 del mediodía.

El torneo contará con la participación de judocas que buscarán obtener el derecho de integrar las preselecciones en los diferentes pesos.

Las competencias del Campeonato Nacional Superior de Judo se realizarán en shiai, tanto en masculino como en femenino.

Un total de 210 atletas provenientes de 20 provincias tomarán parte en el torneo, que también tendrá presencia de atletas de los estamentos militares y policiales. El certamen cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes, por medio del ministro Kelvin Cruz, y se llevará a cabo con miras a la preparación de los atletas que representarán al país en los XXV JCC 2026.