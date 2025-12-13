Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Resultados de las loterías de este viernes 12 de diciembre: ¿Te llevas el premio?

¡La suerte está echada! Revisa los números ganadores de hoy en Loterías y podría cambiar tu vida. ¿Serás tú el próximo millonario?

Números ganadores de las loterías del 12 de diciembre en República Dominicana

Nacional

Juega + Pega +

06 02 18 01 21

Gana Más

64 83 59

Lotería Nacional

83 57 13

Leidsa

Pega 3 Más

06 15 35

Loto Pool

05 17 18 30 31

Super Kino TV

03 15 16 18 21 23 30 32 35 41 43 47 51 53 55 60 62 63 65 76

Quiniela Leidsa

64 82 35

Loto - Loto Más

04 12 13 23 24 38 08 01

Real

Quiniela Real

25 21 16

Loto Pool

06 47 31 04

Loto Real

02 10 25 26 27 37

RD $15,100,000

Loto Real

Loteka

Quiniela Loteka

48 43 41

Mega Chances

62 60 85 98 62

Americanas

New York 3:30

22 05 54

New York 11:30

65 01 75

Florida Día

63 53 57

Florida Noche

12 41 80

Mega Millions

10 50 55 58 59 05

PowerBall

10 16 29 33 69 22 3X

Primera

La Primera Día

76 64 55

Primera Noche

87 64 29

Loto 5

25 28 38 35 17 03

La Suerte

La Suerte MD

61 80 65

La Suerte 6PM

67 68 72

LoteDom

81 69 89

El Quemaito Mayor

58

King Lottery

King Lottery 12:30

18 57 64

King Lottery 7:30

54 49 24

Anguila

Anguila 10:00 AM

61 78 56

Anguila 1:00 PM

78 92 45

Anguila 6:00 PM

36 48 78

Anguila 9:00 PM

79 08 30

