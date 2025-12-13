Ticket en mano
Resultados de las loterías de este viernes 12 de diciembre: ¿Te llevas el premio?
Nacional
Juega + Pega +
06 02 18 01 21
Gana Más
64 83 59
Lotería Nacional
83 57 13
Leidsa
Pega 3 Más
06 15 35
Loto Pool
05 17 18 30 31
Super Kino TV
03 15 16 18 21 23 30 32 35 41 43 47 51 53 55 60 62 63 65 76
Quiniela Leidsa
64 82 35
Loto - Loto Más
04 12 13 23 24 38 08 01
Real
Quiniela Real
25 21 16
Loto Pool
06 47 31 04
Loto Real
02 10 25 26 27 37
RD $15,100,000
Loto Real
Loteka
Quiniela Loteka
48 43 41
Mega Chances
62 60 85 98 62
Americanas
New York 3:30
22 05 54
New York 11:30
65 01 75
Florida Día
63 53 57
Florida Noche
12 41 80
Mega Millions
10 50 55 58 59 05
PowerBall
10 16 29 33 69 22 3X
Primera
La Primera Día
76 64 55
Loterías
Primera Noche
87 64 29
Loto 5
25 28 38 35 17 03
La Suerte
La Suerte MD
61 80 65
La Suerte 6PM
67 68 72
LoteDom
81 69 89
El Quemaito Mayor
58
King Lottery
King Lottery 12:30
18 57 64
King Lottery 7:30
54 49 24
Anguila
Anguila 10:00 AM
61 78 56
Anguila 1:00 PM
78 92 45
Anguila 6:00 PM
36 48 78
Anguila 9:00 PM
79 08 30