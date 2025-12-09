EGEPC entrega útiles a 500 niños

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Nizao, Peravia.

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) reafirmó su compromiso con el impulso del deporte en la provincia Peravia mediante la entrega de una significativa donación de útiles y uniformes deportivos a ligas infantiles de béisbol de las comunidades de Catalina, Nizao, Carretón, Paya, Don Gregorio y Santana.

La iniciativa benefició a un total de 580 niños pertenecientes a siete ligas: Félix Lugo, El Kilman, Madé Martínez, Chicho Valdez, Hermanos Guerrero, Perkin Uribe y Los Moscat. Durante el acto realizado en el Polideportivo Municipal de Nizao, los entrenadores de cada liga, acompañados de una representación de sus jugadores, recibieron los equipos deportivos entregados por la empresa.

En total la EGEPC donó 1,032 artículos deportivos, entre ellos bates, equipos de cátcher, pelotas, guantes, cascos de protección y uniformes, destinados a fortalecer la práctica segura y adecuada del béisbol infantil en la zona. Esta acción se enmarca en las iniciativas de responsabilidad.