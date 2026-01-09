FEDOM y MLB llevarán clínicas a niños región Sur

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), la Directiva de la Selección Dominicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y la Major League Baseball (MLB) anunciaron la realización de una serie de clínicas dirigidas a niños, como parte de su programa de acercamiento comunitario y legado deportivo, en una iniciativa que busca impactar directamente a las nuevas generaciones mediante la enseñanza de valores, disciplina y fundamentos del juego.

Las jornadas estarán dirigidas a niños de entre 8 y 10 años y contarán con la presencia de jugadores de Grandes Ligas, coaches y miembros del staff técnico de la Selección Dominicana. El gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial 2026, Nelson Cruz, señaló el impacto social de la iniciativa y su conexión con la pasión que vive el país en la antesala del torneo.

En tanto, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), Juan Núñez, señaló que estas clínicas representan una inversión en el futuro del béisbol dominicano.