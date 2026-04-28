Orlando Magic cerca de hacer historia: ¿Qué está en juego para el partido cinco?

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El Orlando Magic venció 94-88 a los Detroit Pistons para tomar una ventaja de 3-1 en la serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Con este resultado, el equipo de Florida pone al borde de la eliminación al mejor sembrado de la liga, consolidando una de las sorpresas más importantes de la postemporada 2026.

Solo seis equipos octavos en la historia de la NBA han derrotado a un primer cabeza de serie.

Los Magic ahora tienen la oportunidad de convertirse en el séptimo, y todo parece indicar que el escenario está listo bajo las luces brillantes de los playoffs.

Esto solo ha ocurrido cuatro veces desde que la postemporada se amplió a una serie al mejor de siete partidos en todas las rondas en 2003.

Los Pistons tuvieron un récord de 60-22 en la temporada regular y sumaron quince victorias más respecto a los Magic, pero esa diferencia se ha anulado por completo en estos playoffs.

Además, los Pistons no han avanzado a la segunda ronda desde que perdieron en las finales del Este en 2008. Tuvieron cinco temporadas consecutivas con récord negativo antes de que el coach JB Bickerstaff llegara la temporada pasada y los guiara a 44 victorias antes de perder contra los Knicks en seis partidos.

La serie se traslada ahora a Detroit para el Juego 5.