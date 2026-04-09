La FIVB eleva a “Centro de Excelencia Deportiva”

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) convirtió recientemente al Centro Regional para el Desarrollo de Voleibol de la NORCECA-FIVB, como un “Centro de Excelencia Deportiva”, en un reconocimiento por su fecunda labor de 29 años de ardua labor, donde además de capacitar a entrenadores y personal, se le adiciona a traer equipos nacionales para elevar su nivel técnico y competitivo.

La información la dio a conocer el profesor Nelson Ramírez, director del Centro Regional para el Desarrollo de Voleibol de la NORCECA-FIVB, en un despacho de prensa.

Manifestó que esto es un gran reconocimiento para la República Dominicana y no solo tomando como base del desarrollo de los equipos nacionales de voleibol y voleibol de playa junto a sus entrenadores.

“Vamos a recibir equipos de voleibol de sala y de playa, en todas las categorías, así a jugadores de manera particular para trabajar en la parte técnica de los líberos, centrales, acomodadores, atacante, defensas, salidores, el mejoramiento de los saques y otros renglones más”, añadió Nelson Ramírez, quien reconoció el gran apoyo que siempre reciben de la NORCECA y su presidente, Cristóbal Marte Hoffiz.

Expuso que Canadá es el primer país que ha mostrado su interés en venir con un equipo Sub-21

Narró que en el nuevo “Centro de Excelencia Deportiva” trabajarán con los técnicos del más alto nivel, tanto locales como del exterior, para que vengan al país a trabajar esas facetas de los jugadores.

Indicó el profesor Nelson Ramírez que los países que necesiten estos servicios harán sus requerimientos al Centro de Excelencia, se evalúa, luego se lo enviará a la FIVB para su aprobación para que puedan venir al país.