Fórmula 1: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Lentamente, la temporada 2026 de la Fórmula 1 está comenzando y este martes se develó uno de los coches más esperados: Audi tomó definitivamente el lugar de Sauber y lanzó su monoplaza para la nueva era de la Máxima con un livery que tiene al plateado como predominante, con unos toques en naranja y negro.

Como se había anticipado a mediados del año pasado, el equipo llamado hasta el año pasado Kick Sauber por sus acuerdos de patrocinio, ahora estará bajo la denominación “Audi Revolut F1 Team”. La histórica marca alemana de autos ya había iniciado su proceso de asociación Sauber en 2022, pero recién en esta nueva era de la F1 se verá en pista por primera vez un coche 100% de su autoría con el R26 que fue presentado este martes en Berlín.

“Presentamos el Audi Revolut F1 Team y nuestra nueva identidad“, informó el equipo que tiene al ex Ferrari Mattia Binotto como líder gestión ya había comenzado el año pasado en Sauber–, y al brasileño Gabriel Bortoleto y el alemán Nico Hülkenberg como corredores.

Con este anuncio de Audi, se cierra de manera formal la era de Sauber en la F1 que comenzó en 1993 con motores Mercedes-Benz inicialmente, pero luego tuvo vínculos con otras marcas reconocidas hasta que 2006 pasó a compartir con BMW el nombre. En los últimos años, estuvo bajo la esfera motorista de Ferrari y en 2018 tuvo un acuerdo con Alfa Romeo que se extendió hasta el desembarco de Audi en 2023, aunque las unidades de potencia se mantuvieron bajo la producción de la empresa italiana hasta el año pasado. De este modo, y si bien durante muchos tramos ocupó un espacio secundario, el nombre de Sauber no estará en la marca por primera vez y pasará a competir como equipo de fábrica de la automotriz alemana.

De esta manera, los dos cambios sustanciales entre las escuderías de la Máxima para el 2026 serán con el inicio formal de la era Audi ocupando el lugar de Sauber y de la incorporación de Cadillac como undécimo equipo desde este 2026.

“Nuestro objetivo es ganar campeonatos para 2030. Tenemos un plan estructurado para un ascenso deliberado”, fue el lema que difundió el equipo. Algo que aclaró también el director del equipo, Jonathan Wheatley: “Hay que ser realista sobre el punto de partida y también hay que ser humilde ante el reto que se nos presenta. No se vence a equipos como Ferrari, Red Bull, Mercedes o McLaren. No basta con presentarse y vencerlos por ser Audi Fórmula 1. No funciona así. Se necesita un plan. Nuestro plan es ser un aspirante, luego un competidor y, finalmente, un campeón. Es importante como trayectoria, y que la gente comprenda esa trayectoria".

“Hoy marca más que un lanzamiento; marca la declaración pública de una nueva era para Audi”, aseguró Gernot Döllner, CEO de AUDI AG y presidente del Consejo de Administración de Audi Motorsport AG. “La Fórmula 1 es el escenario más exigente del mundo del automovilismo, y estamos aquí no solo para competir, sino para definir el futuro de ‘las ventajas gracias a la tecnología‘.

Este proyecto es un catalizador para toda nuestra empresa, un símbolo de nuestra transformación hacia una cultura más orientada al rendimiento, eficiente e innovadora. Nuestra filosofía es de compromiso absoluto y a largo plazo. Entendemos que el éxito en la Fórmula 1 exige una perseverancia implacable y el equipo Audi Revolut F1 no está aquí para completar el cupo; nuestro objetivo es luchar por el Campeonato del Mundo en 2030″, agregó.

“Hemos dedicado los últimos años a construir meticulosamente no solo una unidad de potencia en Neuburg, sino también a sentar las bases de una organización técnica que une nuestro desarrollo de chasis en Hinwil y Bicester. Esta integración fluida nos da control total sobre nuestro destino, eliminando concesiones y permitiendo un nivel de agilidad e innovación esencial para el éxito”, anunció Binotto en su rol de Director del Proyecto Audi F1.

El martes en Berlín, Audi presentó el diseño de su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, consolidándose como el cuarto equipo en revelar públicamente su imagen tras lo hecho por Racing Bulls, Red Bull Racing y Haas previamente, sumando así una pieza clave al anticipo del cambio reglamentario que marcará el próximo ciclo de la máxima categoría.