Bodø/Glimt sorprende y derrota al Manchester City en la Champions League

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Champions League, al caer 3-1 ante el pequeño club noruego Bodø/Glimt en una sorprendente sorpresa al norte del Círculo Polar Ártico el martes.

La expulsión de Rodri en la segunda parte puso fin a una noche desastrosa para el City, un equipo que gasta mucho dinero en Bodø, un pueblo pesquero con una población de unos 55.000 habitantes y situado a más de 1.000 kilómetros (620 millas) al norte de Oslo, más al norte que nunca la máxima competición de clubes del fútbol.

Kasper Høgh marcó goles a bocajarro en los minutos 22 y 24 para encaminar al Bodø/Glimt, debutante en el torneo esta temporada, hacia su primera victoria en la competición.

Jens Petter Hauge enloqueció a la afición local en el estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores, al rematar con efecto por la escuadra en el 58, dejando el marcador en un inverosímil 3-0.

El City respondió con Rayan Cherki en el 60, pero las esperanzas de remontada se vieron truncadas por la expulsión de Rodri —ganador del Balón de Oro en 2024— en el 62 por ver dos tarjetas amarillas seguidas.

La victoria no fue casualidad para Bodø, que perforó constantemente la endeble y afectada por lesiones defensa del City en el contraataque y tuvo dos goles anulados por decisiones estrechas de fuera de juego, mientras que también dio en el travesaño y obligó a Gianluigi Donnarumma a realizar grandes atajadas.