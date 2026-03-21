Carolina Mejía supervisa cancha fútbol en Malecón

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Santo Domingo, DN.

Carolina Mejía recorrió los avances del Malecón Deportivo, resaltando los adelantos en la construcción de la cancha de fútbol y del skate park , como parte de la recuperación de espacios que ha transformado el litoral capitaleño.

“La verdad es que esto es un sueño”, reiteró la alcaldesa del Distrito Nacional, al destacar la belleza de estas instalaciones teniendo de fondo el mar Caribe, con la cual se marca un hito en la modernización del malecón.

La ejecutiva municipal ponderó el fiel cumplimiento al cronograma establecido para la entrega de estas obras, parte de las cuales serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a partir del 24 de julio.

Durante el recorrido, el presidente de Asociación de Fútbol de Distrito Nacional, Jorge Domínguez Michelén, admiró la cancha y adelantó que a partir de abril estarán utilizando las instalaciones para una competición infantil.

“Está chulísimo porque es un espacio que no se estaba utilizando, y visualmente es precioso”, refirió Domínguez Michelén.

Actualmente, la cancha de fútbol se encuentra en fase de terminación, restando la finalización de la grada y algunos pequeños detalles. Mientras que el skate park , que será escenario de la competición en la categoría Street de los Juegos Centroamericanos, registra un avance que ronda el 85 por ciento.

Junto a Carolina estuvieron durante el recorrido la directora de Innovación y Proyectos Especiales, Yolanda de la Rosa, el director de Infraestructura Urbana, ingeniero Alonzo Rosario Chalas, así como contratistas y colaboradores.

El Malecón Deportivo cuenta, además, con canchas de basket, y voleibol, así como con una ampliación del parqueo, los caminos internos, gradas y módulo.