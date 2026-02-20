Clubes de la Liga de Fútbol tienen nuevos talentos

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La liga de fútbol (LDF) ha cumplió su undécimo año con salto de garrocha, impensable hace apenas un lustro: ha disparado sus nombres, y por secuela garantizando el creciente nivel competitivo, lo cual responde a una enfatizada política en las canteras de los clubes.

Hace poco resonaban los Luis Espinal, Darlyn Batista, Ányelo Gómez, Isaac Báez, Jean López, Emailyn Segura, Richard Dabas, Daniel Flores y Juan Ángeles, pero la producción se disparó, con los explosivos Carlos Sarante, Edwarlyn Reyes, Emmanuel Cuello, Javier Roces, Yordy Álvarez, entre muchos otros.

Sarante (Atlético Pantoja) es un delantero que puede ser efectivo en cada una de sus posiciones de ataque, dio el salto cualitativo esta temporada de la liga dominicana, en la que lleva seis goles (tuvo tres en la Copa LDF).

“El club cuenta con muchos talentos que vienen buscando minutos desde abajo (Liga Expansión)”, indicó el entrenador Adolfo Monsalve. Reyes (21 años) fue integrante del Onceno Ideal de la Caribbean Cup como defensor, se proyecta como otro jugador de impacto inmediato en la LDF. “Estamos aprovechando al máximo los talentos, algunos prefieren irse a hacer carrera en Estados Unidos”. El director técnico de Cibao, Júnior Sheldeur, ponderó la alta producción de grandes promesas en las inferiores del club naranja. “Llevamos a cabo un plan para aprovechar estos talentos”, señalando que algunos se van a hacer carrera fuera por lazos familiares. Cuello (20 años) ha impactado en la OyM con su ofensiva (seis goles desde la Copa). “Tiene gran capacidad (de anotar).