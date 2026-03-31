Filósofo ve “penoso” caso de fiscal: “La ética es una convicción personal”

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El filósofo y catedrático Gilberto Rodríguez Núñez calificó este martes como "penoso" que funcionarios encargados de perseguir la corrupción resulten involucrados en actos dolosos, al referirse al reciente arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir la suma de diez mil dólares (US$10,000) por parte de Roberto Canaán, a cambio de “alterar el curso del proceso” en la fase de investigación que el Ministerio Público lleva en su contra.

“Es penoso que personas que precisamente están al frente de perseguir a la corrupción, entonces sean quienes estén involucrados en actos tan dolosos como este”, manifestó el filósofo durante su intervención en el programa "El Día".

Subrayó que la integridad moral es una decisión personal y, ante la información de que el fiscal presuntamente también exigió al testigo un vehículo Mercedes-Benz y un reloj marca Rolex, explicó que, aunque la universidad otorga títulos profesionales, “no le va a dar adicionalmente a ese título un título de ética”.

“Entonces el problema no necesariamente está en la educación formal que se recibe en las aulas de las universidades, es un problema de principios, de convicción y de decisión… Cada vez que uno detecta un caso como este, (o el de Senasa), donde había personas, incluso millonarias que hoy en día están siendo cuestionadas e involucradas en este caso”, dijo el académico.

Filósofo y catedrático Gilberto Rodríguez NúñezFuente externa

Asimismo, Gilberto Rodríguez Núñez descartó que se trate de un problema de religión, señalando que muchos de los procesados por la justicia suelen presentarse públicamente como personas cristianas y de fe.

“Creo que ni siquiera es un problema de fe, porque yo siempre digo que yo prefiero a un ateo honrado que a un cristiano sinvergüenza que se robe la luz. Entonces, no es un problema tampoco de una cultura, digamos, que haya generado corrupción, sino un problema hasta de familia, de principios y de convicciones”, pronunció.

El filósofo, además, puntualizó que el "bien", desde el punto de vista ético, nunca puede implicar perjudicar a otros, y que quien se beneficia de la corrupción está perjudicando a la sociedad.

“Yo puedo tener un vehículo que me esté dando problemas y yo ponerle un “se vende”, y alguien llamarme y decirme, mire, a mí me interesa ese vehículo, y yo hasta hacerme la víctima: mire, yo voy a salir de ese vehículo, con el dolor de mi corazón, y hasta fingir como un actor, pues yo no quisiera salir de ese vehículo, pero tengo un problema, pero usted sabe que le está haciendo daño a otro, pero sin embargo estoy pensando en mi beneficio, no en el bien. Entonces, éticamente hablando, el bien no implica perjudicar a otros”, detalló.