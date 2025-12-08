Salah queda fuera de la convocatoria del Liverpool para la Champions League tras entrevista

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Mohamed Salah ha sido descartado de la convocatoria del Liverpool para el partido de la Champions League contra el Inter de Milán.

El Liverpool lo retiró temporalmente de la convocatoria tras una explosiva entrevista en la que criticó duramente al club y al entrenador Arne Slot, según informaron fuentes a ESPN.

En su rueda de prensa del lunes, antes del partido contra el Inter, Slot afirmó que los comentarios de Salah sobre el trato que recibía en el club le habían sorprendido. Ante las dudas sobre el futuro de Salah en el Liverpool tras la entrevista, Slot afirmó el lunes que "cree firmemente que siempre existe la posibilidad de que un jugador regrese".

No está claro si Salah será considerado para el partido de la Premier League del Liverpool contra el Brighton, que sería su último partido con el club antes de partir hacia la Copa Africana de Naciones.

Por su parte, Slot no se comprometió.

"Creo que estamos aquí, la víspera de un partido importante para nosotros", declaró Slot. Solo faltan 36 horas para el momento en que encajamos el gol del 3-3 en Leeds. Como comprenderán, he intentado preparar a mi equipo lo mejor posible para mañana [contra el Inter]. La mayor parte de mi atención está en el día de mañana.

Mientras tanto, hemos decidido no traer a nadie a este partido y, a partir de mañana, volveremos a analizar la situación.

En declaraciones a la prensa el sábado, Salah expresó su frustración por haber sido dejado en el banquillo durante el empate 3-3 del Liverpool en Elland Road y afirmó que lo habían convertido en el chivo expiatorio en Anfield, en medio de un inicio vacilante en la defensa del título de la Premier League.

Reflexionando sobre esos comentarios, Slot declaró el lunes: "El único que puede responder a eso es el propio Mo. Puedo intuirlo, pero no creo que sea lo correcto. Me cuesta saber a quién se refiere.

Le hemos hecho saber que no viajará con nosotros. Esa fue la única comunicación que le hicimos. Por supuesto, antes del sábado, hablamos mucho, a veces más, a veces menos".

Salah, que solo ha marcado cuatro goles en 13 partidos de la Premier League esta temporada, entrenó con el primer equipo en el Centro de Entrenamiento AXA el lunes por la mañana; sin embargo, el club ha decidido no incluirlo en el grupo de viaje para el partido del martes por la noche en San Siro.