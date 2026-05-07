García y Linares ganan bronce

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La pareja integrada por Rosanna García y Olivia Linares logró la medalla de bronce en la competencia de dobles, para la República Dominicana, de la categoría super senior del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche (Concecabol), que se celebra en el Sebelén Bowling Center, con la participación de 10 países y 205 jugadores.

Las dominicanas terminaron la competencia con 1,997 pines derribados, detrás de las duplas de Maritza Vargas y Gloria Arango, de Colombia, que se quedaron con 2,072 pines con el oro y de la pareja de Venezuela conformada por Rina Giménez y Ruth Arismendi, que finalizó con 2,032.

Por su part,e Lisa Meléndez y Gary Arroyo se alzaron con la medalla de oro en la competencia de dobles femenina super senior con 2,185 pines derribados. La dupla boricua mostró consistencia a lo largo de las seis líneas, destacándose especialmente en la cuarta partida, donde marcaron 412, cifra clave para asegurar el primer lugar del podio.

La medalla de plata fue para Colombia, representada por Maritza Vargas y Gloria Arango, con 2,072 pines, mientras que el bronce correspondió a Venezuela, con la pareja integrada por Rina Giménez y Ruth Arismendi.