Gaud aspira a la presidencia en elecciones Club Naco

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El movimiento Esencia Naqueña realizó el lanzamiento oficial de su plancha y su plan de trabajo con miras a las elecciones del próximo 26 de este mes en el Club Deportivo Naco.

La plancha está encabezada por Héctor Gaud como candidato a la presidencia, acompañado por Francisco Abreu (primer vicepresidente), Arnaldo Sánchez (secretario), John Agramonte (tesorero), Carmen Cuevas (segunda vicepresidenta), Ángela Fragoso (vicetesorera), Laura Sánchez (vicesecretaria), Franklyn Abreu (vocal) y Julio Abreu (vocal).

Durante el acto, Gaud presentó las líneas generales de su programa de gobierno, destacando un enfoque basado en la institucionalidad, la sostenibilidad financiera y la cercanía con los socios. En su intervención, afirmó que la propuesta surge del diálogo con la membresía y de la necesidad de fortalecer la gestión del club.

“Hoy no venimos a prometer. Venimos a proponer”, expresó el candidato, señalando que su proyecto se fundamenta en una administración responsable, transparente y orientada a resultados.

El aspirante a la presidencia delineó una visión centrada en cuatro ejes principales: un club institucionalmente sólido, una gestión financiera disciplinada, un entorno familiar e inclusivo, y el fortalecimiento de la vida cultural y comunitaria. En ese sentido, reafirmó que “el Naco también es cultura”, destacando la importancia de ampliar las actividades que promuevan la convivencia y el sentido de pertenencia entre los socios.

Entre las principales propuestas presentadas, se incluyen: No aumentar las cuotas durante los próximos dos años, eliminar el cobro en disciplinas deportivas, garantizar precios justos en alimentos, bebidas y servicios.