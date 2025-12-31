Gigantes anuncian la contratación de Coffey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao anunciaron la incorporación del lanzador importado Adisyn Coffey, un relevista derecho de 26 años, quien se une al equipo para fortalecer el bullpen en la presente temporada de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

Coffey es nativo de Albany, Indiana, y fue seleccionado por la organización de los Chicago White Sox en la tercera ronda del Draft del año 2020, destacándose por su brazo potente y capacidad para dominar desde el relevo.

Durante la temporada 2025, Coffey actuó mayormente en la categoría Triple-A con los Charlotte Knights, aunque también vio acción en Doble-A. Finalizó la campaña con récord de 4 victorias y 5 derrotas, registrando una efectividad de 5.20 en 44 apariciones.

En 55.1 entradas lanzadas, el nuevo importado de los Gigantes del Cibao demostró su habilidad ponchadora al retirar a 75 bateadores por la vía del ponche, además de registrar un WHIP de 1.45, cifras que reflejan su potencial y agresividad desde el montículo.

Deberá ser de gran ayuda para los Gigantes.