Juan Núñez: “Béisbol de RD tuvo un año 2025 de ensueño”

El béisbol de República Dominicana transitó un 2025 sin obstáculos que no pudieran salvarse, con múltiples motivos para celebrar y el cumplimiento del programa de actividades que la Federación que lo dirige se había planteado.

Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, no vacila para calificar, con firmeza y una inusual seguridad, que el 2025 fue un año excelente para esa disciplina en “nuestro país”.

“Un año excelente para el béisbol dominicano en lo competitivo, lo organizativo y en lo estructural”, planteó.

Resaltó como grandes logros obtenidos durante el año la participación del país en el Campeonato Mundial Sub-12, donde República Dominicano ocupó el quinto lugar, así como haber asegurado un boleto para el Mundial Sub-15.

“Este año pudimos cumplir con la totalidad de los torneos nacionales en categorías menores, desde los 5 hasta los 12 años”, agregó Núñez para destacar más logros que la Federación que preside.

Otro acontecimiento que Núñez considera importante resaltar fue la habilitación de la Federación Dominicana de Béisbol como una entidad (Asociación) sin fines de lucro.

Obstáculos, mínimos.

Núñez recuerda que el béisbol es uno de los deportes más practicados en República Dominicana y que es obvio que los problemas y dificultades siempre estarán presentes.

Entiende, sin embargo, que durante el 2025 los inconvenientes se redujeron a su mínima expresión, lo que atribuyó al gran apoyo que recibió por parte del ministro de Deportes, Kelvin Cruz y del grupo de medios Panorama, que preside el periodista Miguel Medina.

Grandes retos para el 2026.

Para el próximo año, el béisbol dominicano afrontará grandes retos, como son su participación en el Clásico Mundial y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Pero, además, tenemos que cumplir con el vasto programa de torneos nacionales, que incluyen la confirmación de dos ligas adicionales”, dijo.

Citó que se trata de la liga juvenil clase A, con jóvenes de 13 a 15 años y la juvenil doble A, para jugadores cuyas edades oscilan entre 16 y 19 años.

Agregó que para el 2026, continuarán con torneos tradicionalmente exitosos y que forman parte de su programa de actividades, como los de las categorías U-6, -8, U-10 y U-12.

Principales desafíos

El principal dirigente de la Federación que gobierna el béisbol en República Dominicana sostuvo que para el 2026 seguirán trabajando para su fortalecimiento institucional.

Agregó que la participación en el Clásico Mundial es un gran desafío, debido a la gran expectativa que se crea el pueblo dominicano en torno al equipo que le representará.

Hasta el momento, las principales estrellas dominicanas que militan en las Grandes Ligas han comprometido su participación, bajo las riendas del futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Albert Pujols, como mánager y de Nelson Cruz, como gerente general.

Los Centroamericanos y del Caribe constituyen otro gran reto para el béisbol, que es el deporte rey de los dominicanos.

Más aún al tratarse de un evento que tendrá como sede la ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana.

Estadios de béisbol

En algún momento, Núñez había criticado la baja inversión del Estado en la construcción de estadios de béisbol en las diferentes provincias dell país.

Al parecer, la situación cambió, al decir del mismo dirigente deportivo.

“La inversión estatal se ha ido incrementando con edificación de nuevos Estadios, como el de Puerto Plata, Bonao y el anunciado en La Vega, entre otros”.