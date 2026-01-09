Gigantes derrotan a Toros para su primer triunfo RR

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao consiguieron su primera victoria del Round Robin y lo hicieron a costa de los Toros del Este, equipo al que vencieron anoche por 4-1 en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Los de San Francisco suman ahora un triunfo contra nueve derrotas en el Todos contra Todos del torneo de béisbol invernal dominicano, dedicado a don Juan Marichal.

Pese a la derrota, los Toros, que ven cortada una racha de cuatro victorias consecutivas, se mantienen en la primera posición, empate con los Leones del Escogido, que ayer cayeron frente a las Águilas Cibaeñas por 1-2.

Toros y Escogido tienen récord de 7-3, dos juegos de ventaja sobre las Águilas, su más cercano contrincante.

Los Gigantes aseguraron el triunfo en la tercera entrada, cuando José Sirí conectó hit remolcador al prado derecho.

La victoria fue para el relevista Bryan Rodríguez (1-0), quien cubrió dos entradas de un hit, una base por bolas y un ponche. La derrota fue para Jaime Barria (0-1).

Los Gigantes inauguraron la pizarra en el mismo inicio de la primera entrada, en la que fabricaron una carrera. Gustavo Núñez recibió cuatro malas, Ismael Munguia se fue con elevado al jardín izquierdo, Francisco Mejía conectó hit por el prado derecho y Núñez logró colocarse en la antesala, desde donde anotó tras Deyvisor de los Santos batear para forcé en la segunda.

Los nordestanos ampliaron su ventaja en el inicio del tercero, en el que produjeron su segunda carrera. Munguia fue boleado y luego se estafó la intermedia, Mejía falló con elevado al bosque derecho, De los Santos se fue con rodado al cuadro. Munguia se movió hasta la tercera tras el receptor dejar escapar la bola y José Sirí pegó sencillo.