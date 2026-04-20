Gigantes de San Francisco arrancan imparables en la LNB con marca perfecta (3-0)

Publicado por Junior Matrille Creado: Actualizado:

Los Gigantes de San Francisco han tenido un inicio de temporada soñado en la Liga Nacional de Baloncesto, al registrar tres victorias sin derrotas que los colocan como uno de los equipos más sólidos en este arranque de campaña.

El conjunto ha mostrado un juego colectivo bien estructurado, evidenciando el trabajo del dirigente Víctor Peña junto a su cuerpo técnico, quienes han logrado conformar un sistema equilibrado en ambos lados de la cancha.

De igual manera, es clave destacar la excelente labor de la gerencia del equipo, responsable de una acertada selección de refuerzos que ha impactado de forma directa en el rendimiento del conjunto.

Entre las principales figuras destacan Charlie Brown Jr., BJ Fitzgerald y Jordan Davis, quienes han sido piezas fundamentales en las victorias. A este núcleo se suma el dominante desempeño del nativo Luismal Ferreiras, pieza clave en el esquema del equipo.

Los Gigantes han superado la barrera de los 100 puntos en dos de sus tres compromisos y, de manera notable, aún no han permitido que ningún rival alcance esa cifra. El equipo promedia 103.7 puntos por partido, mientras limita a sus oponentes a 91.3 unidades.

El cuarteto estelar ha sido determinante:

- Brown Jr. lidera la ofensiva con 27.0 puntos, 6.7 rebotes y 2.7 asistencias por encuentro.

- Fitzgerald aporta 23.0 puntos, 5.7 rebotes y 4.7 asistencias.

- Ferreiras domina la pintura con 20.7 puntos y 12.0 rebotes por juego.

- Davis, quien se ha integrado en los últimos dos partidos, registra 16.5 puntos y 6.0 asistencias.

En cuanto a resultados, los Gigantes vencieron a los Leones de Santo Domingo como visitantes con marcador de 108-89, luego se impusieron en casa ante los Reales de La Vega (99-95), y más recientemente derrotaron a los Titanes del Distrito Nacional con pizarra de 104-90.

Además del núcleo principal, el equipo ha recibido valiosos aportes de jugadores como el novato Eddy Mercedes, Juan Jr. Rosario y Jean Karlo Iciano, quienes han brindado profundidad y energía desde la banca.

Los Gigantes buscarán extender su racha positiva este miércoles 22 de abril cuando enfrenten a los Marineros de Puerto Plata en la ciudad de Puerto Plata, en un encuentro pautado para las 8:30 de la noche.