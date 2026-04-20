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EE. UU. pide salida de funcionario brasileño por intento de manipular sistema migratorio

La declaración enfatiza que ningún extranjero puede utilizar mecanismos migratorios para alterar procesos judiciales o políticos, y que la decisión responde a la defensa de la soberanía del sistema legal estadounidense.

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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La Embajada de Estados Unidos en Brasil informó este lunes que solicitó a un funcionario brasileño abandonar el país, tras acusarlo de intentar manipular el sistema de inmigración estadounidense para evadir solicitudes formales de extradición y extender persecuciones políticas en territorio norteamericano.

Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos”, señaló la misión diplomática en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

La declaración enfatiza que ningún extranjero puede utilizar mecanismos migratorios para alterar procesos judiciales o políticos, y que la decisión responde a la defensa de la soberanía del sistema legal estadounidense.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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