Brooklyn Nets extienden contrato al entrenador español Jordi Fernández

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Los Brooklyn Nets han firmado extensiones de contrato multianuales con el entrenador Jordi Fernández y su cuerpo técnico.

Los Nets terminaron la temporada con un récord de 20-62 y acumulan 46-118 en dos temporadas bajo la dirección de Fernández. Sin embargo, eran un equipo joven con cinco novatos seleccionados en la primera ronda del draft de 2025 y creen que el español es el entrenador idóneo para seguir liderando al equipo.

“Jordi es un líder excepcional que, junto con su cuerpo técnico, dejó su huella en esta franquicia desde su llegada a Brooklyn”, declaró el gerente general de los Nets, Sean Marks, en un comunicado el lunes. “Durante sus dos primeras temporadas, Jordi ha construido una sólida base centrada en el desarrollo de los jugadores, un espíritu competitivo y una comunicación honesta, valores que han sido bien recibidos por toda la plantilla”.

No se han revelado los términos del acuerdo.

Fernández fue entrenador asistente de los Sacramento Kings durante dos temporadas antes de llegar a Brooklyn y, previamente, asistente de los Denver Nuggets durante seis temporadas. Fernández también dirigió a la selección nacional de Canadá, con la que consiguió su primera medalla en baloncesto masculino, un bronce en la Copa Mundial FIBA 2023.

Entre los asistentes de Fernández se encuentran Steve Hetzel, Juwan Howard, Jay Hernandez, Dutch Gaitley, Deividas Dulkys, Ryan Forehan-Kelly, Connor Griffin, Corey Vinson y Travis Bader.