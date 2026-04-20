Kevin Durant es duda para el segundo juego contra Lakers tras sufrir una lesión

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La estrella de los Rockets, Kevin Durant, participó en aproximadamente la mitad del entrenamiento del lunes y su participación en el partido del martes se decidirá en el último momento, según el entrenador Ime Udoka.

Durant se perdió la derrota de los Rockets en el primer partido de la serie de primera ronda contra Los Angeles Lakers debido a una contusión en la rodilla que sufrió durante el entrenamiento del miércoles.

Udoka calificó la lesión como "con suerte... algo de un solo partido" antes del primer encuentro del sábado, y agregó que las imágenes no mostraron daños estructurales en la rodilla de Durant. Udoka declaró el lunes que el principal problema persistente de Durant es la movilidad.

"La tolerancia al dolor es importante, pero poder moverse y sentirse cómodo realizando todos los movimientos será lo más importante", dijo Udoka.

Durant, de 37 años, promedió 26 puntos por partido durante la temporada regular, la mejor marca del equipo, y los Rockets claramente extrañaron su puntería en la derrota por 107-98 ante Los Ángeles. Houston tuvo un porcentaje de acierto en tiros de campo inferior al 40% en ese partido y perdió a pesar de intentar 27 tiros más que los Lakers.

El segundo partido se jugará el martes a las 10:30 p.m. ET en Los Ángeles.