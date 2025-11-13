Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Santo Domingo.-A dos días del inicio del partido entre las selecciones de béisbol de Puerto Rico y la República Dominicana, en el Citi Field, estadio de los Mets de Nueva York en esa urbe, ya el dirigente dominicano tiene “aceitado” su staff de coaches que acompañarán en ese choque.

Carlos Gómez ha dicho publicamente que ponerse otra vez el uniforme dominicano es algo que lo tiene bien excitado.

“Se que habrán miles de fanáticos en el Citi Field siguiendo ese partido entre Dominicana y Puerto Rico y eso me hace sentir feliz”, precisó.

Unos coaches con experiencias

El cuerpo técnico dominicano ha quedado conformado por un nutrido grupo de profesionales con amplia experiencia y trayectoria en el béisbol nacional e internacional.

El conocido Héctor Borg estará como bench coach, luego seguirán Alexis Candelario como coach de pitcheo, Ray Willy Gómez como coach de bateo, asistido por Willy Otáñez.

Para dirigir el tránsito en las bases, estarán Anderson Hernández en la tercera base y Teuris Olivares en la primera).

De acuerdo a Carlos Gómez, el staff lo completan Pedro López (coach de infield) y Wilton Chávez (coach de bullpen), junto al ex lanzador de Grandes Ligas Bartolo Colón como coach invitado.

Un juego que marcará un hito

Ese desafío que organizan las Federaciones de Peloteros Profesionales, tanto de la República Dominicana como de Puerto Rico, ha generado una gran expectativas, tanto en los propios jugadores, como en la afición de ambas naciones.

Será un histórico juego que se convertirá en el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de República Dominicana y Puerto Rico en territorio continental de Estados Unidos.

Los precios de las boletas

Los organizadores han señalado en lós últimos días que las ventas de las boletas ya se pueden conseguir en en línea en https://www.mlb.com/es/

mets/tickets/specials/rd-pr .El evento cuenta con el aval de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR) y FENAPEPRO y la organización de los New York Mets.

Dedicado a Delgado y Canó

En el partido del próximo sábado que se iniciará a la una de la tarde, se llevará a cabo una ceremonia especial de dedicatoria al ex jugador puertorriqueño Carlos Delgado, quien será reconocido por la APPPR y fungirá como dirigente honorario del equipo All-Star de Puerto Rico. Por su parte, la FENAPEPRO dedicará el encuentro a la superestrella dominicana Robinson Canó, quien juega con las Estrellas Orientales.