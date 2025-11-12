EO remontan para vencer a los Toros

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con dos espesos rally de cuatro carreras en la quinta y sexta entrada las Estrellas Orientales borraron un déficit de cinco vueltas para venir desde atrás y vencer 9-5 a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Micheli de esa ciudad.

En las primeras entradas del partido, todo indicaba que los taurinos se llevarían el triunfo al fabricar cinco anotaciones, pero el despertar de los bates verdes cambió el escenario.

Con su victoria, los Orientales ponen su récord en 9-10 y los Toros en 9-8.

La victoria correspondió para el relevista Raffi Vizcaíno (1-0) y la derrota para Jorge Bautista (0-1).

Por las Estrellas, Raimel Tapia y Vidal Bruján ligaron par de inatrapables; Euribiel Angeles empujó dos vueltas y Magneuris Sierra un sencillo.

Por los Toros, Bryan De La Cruz y Gilberto Celestino ligar par de imparables; Eloy Jiménez un doble.