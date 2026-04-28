¡Cuidado! COE incrementa las alertas para 23 provincias por llegada de dos vaguadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó los niveles de alertas para 23 provincias por las posibles Inundaciones que podrían provocar el acercamiento de dos vaguadas.

En amarilla se encuentran: María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y Samaná.

Mientras que en verde están Santiago Rodríguez, Hato Mayor, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, La Altagracia, El Seibo, San José de Ocoa, San Juan, El Seibo y La Romana.

COE indicó que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la Cuenca de la presa de Valdesia, debido a que El Comité de Operación de Presas y Embalse está Regulando la presa, por lo que queda prohibido el Acceso a los Bañistas al Rio Nizao.

En su boletín emitido a las 11:50 de la mañana de este martes, la entidad subrayó que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Reiteraron que los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Clima de hoy

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el ambiente atmosférico del territorio dominicano seguirá muy propicio, para que desde horas matutinas se presenten algunos nublados con chubascos dispersos a moderados en ocasiones y posibles tronadas.

Durante la tarde hasta entrada la noche, el acercamiento de una vaguada en superficie, asociada a un sistema frontal ubicado al noreste de la isla y la incidencia de otra vaguada en varios niveles de la troposfera, favorecerán las formaciones de nubes significativas con la ocurrencias de aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades de las provincias bajo los niveles de alertas y avisos meteorológicos, además de otras ubicadas en las regiones: norte, noreste, sureste, Cordillera Central y zona fronteriza.