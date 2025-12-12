Gran éxito Clásico de Béisbol de Dirigentes de Viejas Glorias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El primer Clásico de Béisbol de Dirigentes de Viejas Glorias fue celebrado con éxito rotundo en San Pedro de Macorís.

El evento se efectuó el fin de semana contó con la participación de 40 dirigentes del béisbol de las viejas glorias, con lo cual se sentó un precedente en República Dominica para una actividad de esa naturaleza.

Los dirigentes de los equipos acordaron realizar la segunda edición del clásico a finales del próximo año (2026) en una ciudad diferente a San Pedro de Macorís y que escogerán y anunciarán más adelante.

Informaron que este primer clásico se desarrolló en un ambiente de hermandad, alegría y compañerismo entre todos los participantes.

“Ante el éxito de este evento, ya que comenzaremos a trabajar para montar la segunda edición para esta misma fecha, pero en el año 2026. Hay un gran entusiasmo entre todos los actores”, afirmaron.

Los principales ideólogos de este primer clásico de béisbol de dirigentes de las viejas glorias fueron los señores Plácido Mercedes Rijo, José Torres, Darío Linares, entre otros.

“Estamos muy felices con el respaldo que tuvimos este año”, dijo Plácido Mercedes.