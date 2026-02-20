¡Gran reto! 25 de República Dominicana van por retener el oro

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La delegación dominicana que se prepara para competir en los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuando se inaugure la justa el 24 de julio en el Estadio Olímpico, saldrá con 25 campeones que buscarán revalidar su medalla de oro alcanzada en los pasados Juegos de San Salvador 2023.

Sin embargo, hay atletas que estarán buscando extender su racha de medallas de oro logrados en esa justa regional, ahora con su sabor especial porque será delante de su público.

Las Reinas del Caribe que ganaron oro en los Juegos de San Salvador 2002 al vencer a Cuba, jamás han perdido en las últimas seis ediciones anteriores.

Ahora van por su séptima corona consecutiva.

Otra que está en ese mismo carril lo es la atleta de Kata, en Karate, María Dimitrova, que irá por su quinto oro seguido. El atleta de Taekwondo, Bernardo Pie, saldrá al tatami a buscar su tercera presea dorada en los Juegos.

La medallista olímpica, Marileidy Paulino, delante de su público, saldrá como favorita para hacer sonar el himno nacional al final de los Juegos.

La Selección Nacional de Baloncesto va por su segundo título al hilo.

Gran reto para los criollos

A cinco meses del inicio de la contienda, los atletas dominicanos deben arreciar sus entrenamientos con el objetivo de llegar lo mejor preparado para el certamen.

Los títulos logrados en Salvador 2023

Atletismo: Marileidy Paulino (400 metros planos).

Ecuestre: Yvonne Losos de Muñiz (Adiestramiento individual y overall).

Voleibol Femenino: Reinas del Caribe.

Boxeo: Alexy de la Cruz y Cristian Pinales.

Karate: María Dimitrova, Pamela Rodríguez y Anel Castillo.

Tenis: Kelly Williford y Peter Bertran (Dobles Mixtos). Gimnasia Artística: Audrys Nin Reyes.

Tiro al Blanco: Eduardo Lorenzo (Fosa). Taekwondo: Bernardo Pie.

Baloncesto: Selección masculina (Oro en sala).

Canotaje: Representantes de canotaje RD.

Dominicana obtuvo en 2023 un total de 111 medallas (25 oro, 29 plata, 57 bronce), y finalizó en la quinta posición general.

La suerte estará echada para esa fecha.