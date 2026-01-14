Imparable de Durán deja Gigantes en el terreno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ezequiel Durán conectó imparable remolcador al prado derecho en la entrada número once para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao y darle una victoria 4-3 a las Águilas Cibaeñas, partido correspondiente a la semifinal del Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Cibao de esa ciudad.

El batazo ganador de Durán que permitió anotar a Cristhian Adames se produjo con dos outs ante el relevista zurdo Blake Weiman, quien resultó el lanzador perdedor.

La victoria mantiene en la lucha por la clasificación a los aguiluchos al colocar su récord en 8-6 y mantenerse empatados con los Toros del Este (8-6) en el segundo e importante puesto.

La victoria correspondió para el relevista Lupe Chávez (1-0) al tirar la entrada once en blanco.

Perdió Blake Weiman (1-1) al ceder la carrera ganadora de los aguiluchos.

Las Águilas tomaron el control del partido en la baja de la primera entrada al marcar su anotación por error en tiro del receptor a la antesala tratando de poner out a Steward Berroa.

Los Gigantes igualaron la pizarra 1-1 en la alta del tercer episodio por cuadrangular solitario de José Sirí.

Los francomacorisanos volvieron a la carga en la alta de la cuarta entrada por jonrón sin nadie en base de Kelvin Gutiérrez para poner a su equipo delante 2-1.

Deyvison de los Santos tronó con imparable en la quinta entrada que permitió anotar a José Sirí la tercera y última anotación en el partido de los visitantes.

Los Águilas comenzaron a descontar en la baja del séptimo inning al fabricar una vuelta por elevado de sacrificio de Aderlin Rodríguez que permitió entrar en carrera a Jerar Encarnación desde la antesala.

Los dueños de la casa igualaron la pizarra 3-3 en el cierre del octavo luego de dos outs por imparable remolcador de Cristhian Adames.

Por los Gigantes, José Sirí y Kelvin Gutiérrez conectaron jonronea solitarios.

Por las Águilas, Durán con su hit remolcador y Cristhian Adames con hit empujadador.