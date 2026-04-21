¡Imparable! Leodys Taveras conquista a Baltimore con el madero

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Cuando los Baltimore Orioles firmaron a Leody Taveras con un modesto contrato de un año y 2 millones de dólares el pasado noviembre, se le consideraba principalmente un especialista defensivo y un jugador de reserva para un jardín joven y saturado.

Tres semanas después del inicio de la temporada 2026, Taveras se ha convertido en la sorpresa más improbable de la Liga Americana.

Taveras, quien pasó gran parte de la temporada 2025 en Triple-A Tacoma, está bateando para promedio de bate de .341, con 2 jonrones y 13 carreras impulsadas.

En ese sentido, el bateador ambidiestro de 27 años continuó su arrollador inicio de temporada el lunes por la noche en el Kauffman Stadium, asestando el golpe definitivo en una maratónica actuación de 12 entradas contra los Royals.

Taveras conectó un grand slam de 419 pies al jardín central que rompió el empate y aseguró una victoria de 7-2 para los Orioles.

Aún está por verse si Taveras podrá mantener un OPS cercano a 1.000, pero para los Orioles, un equipo que busca recuperar el título de la División Este de la Liga Americana, su fichaje de "bajo riesgo" durante la pretemporada está proporcionando actualmente los mayores beneficios posibles.