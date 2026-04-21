Pasaportes diplomáticos en RD: requisitos y quiénes califican

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó que los pasaportes diplomáticos y oficiales se conceden exclusivamente a funcionarios del Estado dominicano que realizan misiones oficiales en el extranjero, incluyendo miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del propio ministerio.

El servicio, gestionado por el Departamento de Pasaportes de Categoría, se ofrece sin costo para el solicitante y tiene un tiempo de respuesta estimado entre 24 y 72 horas, según detalla el portal oficial de servicios del MIREX.

Requisitos principales

Carta de solicitud dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores, especificando los nombres de los dependientes.

Formulario de pasaporte debidamente completado y firmado.

Acta de nacimiento legalizada por la Junta Central Electoral (JCE) y, en caso de cónyuges, acta de matrimonio reciente y legalizada.

Certificado de naturalización, si aplica.

Copia del decreto o nombramiento oficial.

Dos fotografías recientes (2”x2”) a color, fondo blanco, sin accesorios.

Copia de la cédula de identidad y electoral.

Constancia laboral reciente, apostillada por la Dirección de Legalizaciones.

Certificación de curso de Actualización Diplomática, para designados en el servicio exterior.

Certificado de carrera judicial o diplomática, según corresponda.

Pasaporte anterior, en caso de renovación.

Dependientes que califican

El beneficio se extiende al cónyuge del titular, hijos varones menores de 18 años, hijas hasta los 23 años y madres solteras del funcionario, siempre que presenten certificado de soltería expedido por la JCE.

Procedimiento y contacto

La solicitud puede realizarse presencial, telefónica o por correo electrónico, y requiere la presencia del solicitante para la captura de huellas y firma electrónica (excepto menores de 10 años).

Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Teléfonos: (809) 987‑7001, extensiones 7167, 7169 y 7170.

Correo: relexteriores@mirex.gob.do.