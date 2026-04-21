Cuatro años desaparecida y la hallaron muerta en la misma villa donde la habían buscado en Sosúa

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

SOSÚA, Puerto Plata:-Fue encontrado en una villa turística el cuerpo sin vida de una joven desaparecida hace cuatro años en este municipio, cuya búsqueda fue descartada por las autoridades policiales pese a que sus familiares insistieron que en este lugar fue donde ocurrió este caso.

En principio hubo una búsqueda incesante de la joven Carli Franchesca, la cual para la época en que desapareció contaba con 20 años de edad, sin que las autoridades policiales y judiciales que manejaron este caso obtuvieran resultados positivos.

Ahora, al aparecer, las osamentas de Franchesca, en Sosúa se generan cuestionamientos sobre que tipo de investigación fue que se realizó en torno a este caso.

Tras cuatro años de incertidumbre, dolor familiar, los parientes de dicha joven, entre ellos sus padres, han denunciado graves irregularidades en este proceso de búsqueda e investigación cuyo cadáver fue encontrado enterrado en el patio de dicha villa por un joven que realizaba trabajos de jardinería.

Al momento de esta desaparición al lugar acudieron oficiales investigativos que prestaban servicios en la Comandancia de la institución del orden público en Sosúa bajo la sospecha que en el lugar se encontraba la joven Franchesca.

Cuando desapareció

Las autoridades oficiales inspeccionaron minuciosamente el terreno e incluso procedieron a someter a la justicia a una persona de perfil sospechoso que pudo haber jugado a esta desaparición, pero días después fue puesto en libertad por no existir evidencias suficientes para seguir en prisión.

En ese entonces los familiares de dicha joven aseguraron haber lo recibido un fuerte hedor en las inmediaciones de la piscina de dicha villa, pero la Policía atribuyó este hedor a un animal que había muerto en la zona, sin investigar las posibilidades de que fueran restos humanos.