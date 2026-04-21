Cuatro dominicanos toman la lomita en las Grandes Ligas: Horarios y enfrentamientos

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Hoy es un martes ajetreado en las Grandes Ligas de Béisbol, y la República Dominicana está bien representada en las rotaciones de lanzadores de toda la liga.

Cuatro lanzadores dominicanos tienen programado abrir hoy, 21 de abril de 2026, incluyendo amos veteranos y jóvenes promesas que buscan consolidar su posición al inicio de la temporada.

Reynaldo López vs. Nacionales de Washington (6:45 PM)

Reynaldo LópezMichael Wyke

Tras un inicio de temporada estelar con una efectividad de 2.18, López busca mantener a los Bravos en la cima de la División Este de la Liga Nacional cuando se enfrenten a los Nacionales. Su control ha sido un factor clave en el éxito inicial de Atlanta.

Luis Gil vs. Medias Rojas de Boston (6:45 PM)

El dominicano Luis Gil

El lanzador diestro de potente brazo subirá al montículo en el último capítulo de la histórica rivalidad entre los Yankees y los Red Sox en Fenway Park. Gil buscará recuperarse y bajar su actual promedio de carreras limpias permitidas contra una dura alineación de Boston.

Randy Vásquez vs. Rockies de Colorado (8:40 PM)

Randy Vásquez

Vásquez se dirige a los límites favorables para los bateadores del Coors Field. Con una efectividad de 2.49 y una victoria ya en su haber esta temporada, el joven diestro se enfrenta a una prueba importante contra la altitud de los Rockies.

Luis Castillo vs. Atléticos (9:40 PM)

Luis CastilloSteph Chambers

"La Piedra" es la figura principal de la programación nocturna en Seattle. A pesar de un comienzo lento en la senda de la victoria, Castillo sigue siendo uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Americana y busca asegurar su primer triunfo de la temporada 2026 contra los Athletics.