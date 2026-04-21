Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

MLB

Cuatro dominicanos toman la lomita en las Grandes Ligas: Horarios y enfrentamientos

Cuatro lanzadores dominicanos tienen programado abrir hoy, 21 de abril de 2026, incluyendo amos veteranos y jóvenes promesas que buscan consolidar su posición al inicio de la temporada.

Luis Castillo

Luis Castillo

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio
Publicado por
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Creado:

Actualizado:

Hoy es un martes ajetreado en las Grandes Ligas de Béisbol, y la República Dominicana está bien representada en las rotaciones de lanzadores de toda la liga. 

Cuatro lanzadores dominicanos tienen programado abrir hoy, 21 de abril de 2026, incluyendo amos veteranos y jóvenes promesas que buscan consolidar su posición al inicio de la temporada.

Reynaldo López vs. Nacionales de Washington (6:45 PM)

Reynaldo López

Reynaldo LópezMichael Wyke

Tras un inicio de temporada estelar con una efectividad de 2.18, López busca mantener a los Bravos en la cima de la División Este de la Liga Nacional cuando se enfrenten a los Nacionales. Su control ha sido un factor clave en el éxito inicial de Atlanta.

Luis Gil vs. Medias Rojas de Boston (6:45 PM)

El dominicano Luis Gil 

El dominicano Luis Gil 

El lanzador diestro de potente brazo subirá al montículo en el último capítulo de la histórica rivalidad entre los Yankees y los Red Sox en Fenway Park. Gil buscará recuperarse y bajar su actual promedio de carreras limpias permitidas contra una dura alineación de Boston.

Randy Vásquez vs. Rockies de Colorado (8:40 PM)

Randy Vásquez

Randy Vásquez

Vásquez se dirige a los límites favorables para los bateadores del Coors Field. Con una efectividad de 2.49 y una victoria ya en su haber esta temporada, el joven diestro se enfrenta a una prueba importante contra la altitud de los Rockies.

Luis Castillo vs. Atléticos (9:40 PM)

Luis Castillo

Luis CastilloSteph Chambers

"La Piedra" es la figura principal de la programación nocturna en Seattle. A pesar de un comienzo lento en la senda de la victoria, Castillo sigue siendo uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Americana y busca asegurar su primer triunfo de la temporada 2026 contra los Athletics.

Sobre el autor
Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Gabriel Alberto Hernández Tiburcio

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago. Experiencia en periodismo deportivo, cultura pop y cultura general.

tracking