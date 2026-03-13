Influencer ciclista Cecilia Sopeña al borde del precipicio

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La creadora de contenido deportivo Cecilia Sopeña, conocida en redes como bici17, se ha convertido en referente de la comunidad ciclista digital gracias a sus videos extremos de rutas en montaña y carretera. Sus publicaciones, que combinan deporte, aventura y grabaciones en 360°, han captado la atención de miles de seguidores en España y Latinoamérica.

En los últimos días, uno de sus videos se viralizó al mostrar un momento de tensión durante una ruta en Cartagena, donde estuvo a punto de caer por un acantilado mientras grababa con su cámara.

El incidente, que finalmente quedó en un susto, abrió el debate sobre los riesgos de la creación de contenido extremo y la responsabilidad de los influencers en redes sociales.

Sopeña, que comparte sus experiencias bajo el perfil bici17, ha construido una comunidad digital que sigue sus entrenamientos, viajes y aventuras sobre dos ruedas

El caso ha generado conversación sobre los límites entre la pasión por el deporte y la exposición al peligro en busca de visualizaciones.