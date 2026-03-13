A cómo está el dólar para este fin de semana

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El Banco Central de la República Dominicana informó que al cierre del jueves 13 de marzo de 2026, la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense quedó fijada en RD$60.8499 para la compra y RD$61.3536 para la venta.

Estas cifras, que representan el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques), servirán de referencia para las operaciones de la institución hasta el lunes 16 de marzo.

DolaresFélix Rojas

De acuerdo con la normativa vigente, la tasa de compra será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.

Con este comportamiento, el dólar se mantiene estable en torno a los RD$61 por unidad, lo que marca la pauta para las operaciones comerciales y financieras durante el fin de semana en el país.