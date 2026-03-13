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Residentes del sector Bella Vista del Distrito Nacional han expresado su preocupación ante lo que describen como un incremento en los hechos delictivos en la zona, especialmente robos de retrovisores de vehículos estacionados en calles y áreas residenciales.

Según testimonios de comunitarios y reportes difundidos entre vecinos del sector, en las últimas semanas se han registrado múltiples casos de este tipo de robos, lo que ha generado inquietud entre los residentes y comerciantes del área.

Inseguridad en Bella Vista: vecinos alertan por robos de retrovisores

Los denunciantes aseguran que estos hechos ocurren principalmente durante la noche y en horas de la madrugada, afectando vehículos estacionados en diferentes calles del exclusivo sector.

Ante esta situación, residentes de Bella Vista han solicitado a las autoridades reforzar la presencia policial y los patrullajes preventivos, con el objetivo de disuadir estos actos delictivos y garantizar mayor seguridad en la comunidad.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen los casos denunciados y adopten medidas que permitan enfrentar este tipo de delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos.

Los residentes reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades en cualquier iniciativa que contribuya a fortalecer la seguridad y la convivencia en el sector.