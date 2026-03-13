Subsidio de más de RD$1,189 millones no evita que suban de precio mayoría de los combustibles en RD

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En respuesta a la volatilidad extrema de los mercados petroleros, provocada por la escalada bélica en Medio Oriente, el Gobierno dominicano ratificó este viernes su política de protección social con la inyección de un subsidio de RD$ 1,189.8 millones solo para esta semana.

Este esfuerzo fiscal masivo permite absorber la mayor parte del choque de precios internacionales. Como medida central de esta estrategia, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso el congelamiento absoluto del Gas Licuado de Petróleo (GLP), garantizando así la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano.

Para garantizar la sostenibilidad frente al encarecimiento global de los fletes y del barril de crudo, la institución anunció un reajuste de RD$ 5.00 por galón para las gasolinas regular y premium, así como para el gasoil regular y óptimo.

Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil; una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final.

Precios de los combustibles

Para la semana del 14 al 20 de marzo 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$295.10 por galón sube RD$5.00.

Gasolina Regular RD$277.50 por galón sube RD$5.00.

Gasoil Regular RD$229.80 por galón sube RD$5.00.

Gasoil Óptimo RD$247.10 por galón sube RD$5.00.

Avtur RD$302.40 por galón sube RD$67.37.

Kerosene RD$343.80 por galón sube RD$73.20.

Fueloil #6 RD$188.83 por galón sube RD$32.43.

Fueloil 1%S RD$198.20 por galón sube RD$27.01.

Gas licuado de petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.93 de las publicaciones diarias del Banco Central.