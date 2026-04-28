Listos para el mundial
Inicia la cuenta regresiva para la fiesta del fútbol
El aliado perfecto para el fanático del deporte. Pensando en los aspectos tecnológicos esenciales para sacar el máximo provecho.
La cuenta regresiva para la fiesta del fútbol ha comenzado, y LG Electronics (LG) se posiciona a la vanguardia tecnológica para convertir cada sala y espacio en el epicentro de la emoción para trasladar toda la experiencia futbolística justo frente a su nueva pantalla. Con el lanzamiento de los nuevos televisores LG QNED73, la marca redefine cómo los fanáticos del fútbol disfrutarán de la adrenalina, los colores y el sonido envolvente del evento deportivo más esperado a nivel mundial. Pensando en los aspectos tecnológicos esenciales para sacar el máximo provecho a las señales en alta resolución y plataformas streaming, LG.