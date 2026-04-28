Inicia la cuenta regresiva para la fiesta del fútbol

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La cuenta regresiva para la fiesta del fútbol ha comenzado, y LG Electronics (LG) se posiciona a la vanguardia tecnológica para convertir cada sala y espacio en el epicentro de la emoción para trasladar toda la experiencia futbolística justo frente a su nueva pantalla. Con el lanzamiento de los nuevos televisores LG QNED73, la marca redefine cómo los fanáticos del fútbol disfrutarán de la adrenalina, los colores y el sonido envolvente del evento deportivo más esperado a nivel mundial. Pensando en los aspectos tecnológicos esenciales para sacar el máximo provecho a las señales en alta resolución y plataformas streaming, LG.