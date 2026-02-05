Inicio del torneo Sub-17: Selección Dominicana busca avanzar al Mundial en su duelo contra San Cristóbal y Nieves

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO.- La Selección Dominicana iniciará este jueves 5 de febrero su participación en la Clasificatoria Sub-17 de Concacaf, cuando enfrente a su similar de San Cristobal y Nieves a partir de las 2:00 de la tarde en el Arnos Vale Stadium de la ciudad de Kingstown en San Vicente y las Granadinas.

Esta Clasificatoria Sub-17 de Concacaf tendrá ocho grupos en contienda y los ganadores de cada uno de ellos avanzarán a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.

República Dominicana competirá en el Grupo F junto San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Estados Unidos.

El resto del calendario para Dominicana se completará el sábado 7 de febrero desde las 3:00 PM ante San Vicente y las Granadinas, para cerrar en lo que pudiera ser el partido por el boleto al mundial frente a Estados Unidos el martes 10 de febrero a partir de las 2:00 PM. Ambos partidos en el propio Arnos Vale Stadium.

La Sedofútbol Sub-17 que dirige el entrenador criollo Edward Acevedo cuenta con los porteros: Aidan Betances (New York Red Bulls – USA), David Rosario (SD Colonial – RD) e Ian Herrera (Barca Academy – RD).

Los defensores: Daniel Fernández (Cibao FC – RD), César Mena (Escuela Bauger – RD), Chaiel González (Atlético Los Villanos – RD), Gabriel Florentino (Inter Miami CF – USA), Alejandro López (Rayo Vallecano – España) y Marcos Castillo (Barca Academy – RD).

Mediocampistas: Jorge Valenzuela (Barca Academy – RD), Miguel Muñoz (Cibao FC – RD), Marc García (RCD Espanyol – España), Byron Matias (FC Chur 97 - Suiza), Adrián Jaquez (CD Leganés – España) y Junior Arias (Del Este FC – RD).

Delanteros: Jarol Ramos (Jarabacoa FC – RD), Justin Gómez (FC San Isidro – RD), Kamil Castillo (DC United – USA), Luis Almonte (Barca Academy – RD), Hugo González (PDA - USA) y José Luís Mejía (Rayo Vallecano – España).

La Selección Dominicana concentró desde la semana pasada en Santo Domingo y cerró esa fase de preparación el pasado domingo con un partido de entrenamiento frente a la Sedofútbol Sub-20 conformada por jugadores del fútbol local. Previamente el elenco patrio cumplió con un amplio proceso de varios módulos de preparación que inició a mediados de 2025.

Los quisqueyanos viajaron el pasado lunes para preparar su primer partido de este premundial.