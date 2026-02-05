Kelvin Cruz anuncia aporte para Copa Independencia

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El Ministerio de Deportes se convirtió el martes en el principal auspiciador de la 45 Copa Independencia Nacional de Boxeo, al anunciar el ministro Kelvin Cruz que aportará con un millón 300 mil pesos para su organización y montaje.

La justa boxística se desarrollará en el techado de la avenida Las Carreras, en Santiago, del 16 al 21 de este mes mes, con la participación de varios países.

Ya confirmaron su asistencia Cuba, Ucrania, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Honduras, Bahamas y Trinidad y Tobago.

Por República Dominicana competirán dos selecciones nacionales (A y B), así como dos equipos de Santiago, en su condición de ciudad anfitriona.

“Para el Ministerio de Deportes es un placer respaldar un evento que le ha dado tanta gloria al deporte y al país, como lo es la Copa Independencia Nacional, por lo que acompañaremos al Comité Organizador en esta versión 45 con un aporte de $1,300 000”, dijo el ministro Cruz al presidir la rueda de prensa efectuada en el salón James Rodriguez de Miderec.

Dijo que el interés suyo es que ese evento siga creciendo, se siga desarrollando y siga siendo un gran nido de todos los talentos para que nuestros atletas boxeadores puedan continuar compitiendo y desarrollándose.

Cruz se hizo acompañar del viceministro Franklin de la Mota, así como del presidente del Comité Organizador y presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martinez; del presidente Ad Vitan de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa), ingeniero Bienvenido Solano; el director del evento y representante del Alcalde de Santiago, periodista Pappy Pere; David Polanco, director de Comunidad Segura; el director técnico de las selecciones nacionales Armando Hernandez y el director técnico de la federación Juan Alberto Rodriguez, así como del director de prensa de la justa, periodista Domingo Hernández.

Solano, hablando a nombre del presidente de la Fedoboxa, Ruben García, resaltó lo significativo que ha sido la Copa.