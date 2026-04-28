Ironman 70.3 proyecta participación récord de atletas y países

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El Ironman 70.3 Cap Cana llegó a República Dominicana para quedarse y para su tercera edición, programada para celebrarse el 17 del próximo mes, sus organizadores proyectan una participación récord de atletas y países.

“Cuando faltaba una semana para el cierre de las inscripciones, se habían registrado más de mil atletas, procedentes de 59 nacionalidades y eso es un récord tanto en competidores como en países”, planteó Javier Herrera, representante del Ironman 70.3 en República Dominicana.

Recordó que en la pasada edición, la participación alcanzó la cifra de poco más de 890 competidores y 47 países, mientras que el número registrado el primer año fue de 1027.

Resaltó que con tan solo dos ediciones, el Iroman 70.3 Cap Cana ha sido colocado en el Top 5 de Latinoamérica.

Javier Herrera, acompañado de su esposa Lirka Segura, quien le asiste en la comercialización, resaltó que el Ironman de Marbella es el que más atletas suele tener en su categoría 70.3 y además el que más nacionales reúne, con 63 países.

“Sin embargo, ya nosotros andamos por los 59 países y con posibilidades de aumentar, lo que nos llena de orgullo y nos permite asegurar que el Iroman 70.3 Cap Cana vino para quedarse”, dijo.

Novedades

Herrera resaltó que para la edición de este año, se incluyen algunas novedades, como es la incorporación de la categoría de clubes, un privilegio que se ganó el país por la calidad del evento que presentó el año pasado.

Planteó que otra novedad es el cambio de la ubicación de la meta, para hacerla más integral al mar.

Javier sostuvo que República Dominicana siempre rompe esquemas y argumentó que el promedio de acompañante del Ironman es 2.7, mientras que “en nuestro país es de 3.7 y sigue creciendo. Este año vienen más atletas y por tanto más público”, sostuvo.

Expuso que el año pasado, la participación de público superó las 9 mil personas y que la proyección para la próxima edición es de más de 11 mil.

Destacó que tanto la marca, Ironman, como el Grupo Cap Cana Ciudad Destino están muy felices con lo que ha pasado en República Dominicana con el triatlón.

Sobre el evento

Javier Herrera expuso que la competición mantiene su rigor característico al contemplar un trayecto de 1.9 kilómetros de natación, seguido por 90 kilómetros de ciclismo y culminando con un medio maratón de 21.1 kilómetros de carrera a pie.

Esta estructura de 70.3 millas totales representa uno de los desafíos más respetados dentro del circuito de resistencia mundial.

Con la celebración de este triatlón, Cap Cana reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte de alta competición y el fortalecimiento de la imagen de República Dominicana en el extranjero.