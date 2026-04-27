Ito Bisonó entregó Pabellón de práctica de Voleibol

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Como parte del programa de obras deportivas que impulsa el gobierno para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, entregó ayer el remozado Pabellón para práctica de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Ito” Bisonó hizo entrega de este pabellón al ministerio de Deportes, Kelvin Cruz; el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que preside José P. Monegro, y al Comité Olímpico Dominicano.

Al recibir la instalación, el ministro Kelvin Cruz afirmó que la entrega de este pabellón es una muestra más de que las autoridades están cumpliendo con el cronograma de trabajo de cara a la cita multideportiva regional.

“Les anuncio que junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, a partir de este momento nos declaramos en sesión permanente en el Centro Olímpico y en el Parque del Este, para que las entregas se continúen realizando con tiempo suficiente”, dijo Cruz, quien resaltó las bondades del pabellón remozado.