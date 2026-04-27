Medias Rojas refuerzan cuerpo de coaches tras despido de Alex Cora

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Los Red Sox de Boston anunciaron hoy la incorporación de tres nuevos entrenadores a su cuerpo técnico. José David Flores es ahora el entrenador interino de banca. Pablo Cabrera es el entrenador interino de primera base e instructor de jardineros. Jack Simonetty ha sido contratado como asistente interino de bateo.

Los Medias Rojas despidieron al mánager Alex Cora, así como a su entrenador de bateo, Peter Fatse; al entrenador asistente de bateo, Dillon Lawson; al entrenador de banca, Ramón Vázquez; al entrenador de tercera base y jardines, Kyle Hudson; y al estratega de bateo de las Grandes Ligas, Joe Cronin. Además, el entrenador de prevención de carreras, Jason Varitek, será reasignado a otro puesto dentro de la organización.

Algunos de estos puestos se cubrieron rápidamente, al menos de forma interina. Chad Tracy fue ascendido de las ligas menores para asumir el cargo de mánager interino. Chad Epperson se convirtió en entrenador interino de tercera base. Collin Hetzler se unió al cuerpo técnico de bateo. Aun así, el grupo de entrenadores quedó mucho más reducido que antes, pero las incorporaciones de hoy permiten que el cuerpo técnico recupere su nivel anterior.

Flores, de 55 años, cuenta con una considerable experiencia como entrenador en las Grandes Ligas. Fue coordinador de cuadro de los Cubs de 2012 a 2017. Fue entrenador de primera base de los Phillies en 2018, y luego se desempeñó como entrenador de tercera base en Baltimore durante las dos temporadas siguientes. Los Sox lo contrataron como entrenador de banca para el equipo Triple-A de Worcester, puesto que ocupó de 2022 a 2024. Fue ascendido al cuerpo técnico de las Grandes Ligas como entrenador de primera base al comienzo de la temporada pasada.

Los otros dos fichajes tienen mucha menos experiencia y se incorporan por primera vez a un cuerpo técnico de las Grandes Ligas. Cabrera, de 28 años, fue contratado por los Red Sox en 2023 para trabajar como entrenador en el equipo de Doble-A de Portland. Posteriormente, trabajó como entrenador defensivo en el complejo del club en Fort Myers, antes de ser ascendido a coordinador defensivo de cuadro interior y exterior para esta temporada.