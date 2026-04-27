Qué dijo el hermano de Rubby Pérez en el juicio por la tragedia de Jet Set

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El proceso judicial por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set avanzó este lunes con un testimonio que aportó nuevas perspectivas. Eliezer Pérez, hermano del fallecido merenguero Rubby Pérez, relató ante el tribunal las razones por las que el artista había decidido no presentarse en ese establecimiento, pese a la insistencia de seguidores y allegados

El familiar explicó que, pese a la insistencia de seguidores y la popularidad de su hermano, este se mantenía firme en su decisión de mantenerse al margen de ese escenario. Recordó que en una conversación previa le preguntó directamente por esa postura, motivado por comentarios de allegados que deseaban verlo actuar allí.

La respuesta de Rubby Pérez fue clara: “No asisto a Jet Set porque Antonio no respeta a los artistas ni al público que asiste a Jet Set”.

Eliezer Pérez añadió que no comprendió del todo esas palabras hasta que le tocó enfrentar la tragedia: “Yo no lo entendí hasta que tuve que retirar el cadáver de mi hermano. Mi hermano era un alma muy sensible, si hubiese quedado vivo no hubiese sobrevivido a esta tragedia”.